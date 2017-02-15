Отчаянная девушка из Дании бросила все ради идеи. В 2011 году роскошная блондинка Джоанна Палани отказалась от учебы в престижном университете и уехала в Сирию, чтобы стать метким снайпером.

Отважная девушка защищала город Кобани от террористов ИГИЛ и уничтожила более сотни боевиков. Однако на родине подвиг Палани не оценили, когда она вернулась в Данию, ей пришлось провести несколько недель в тюрьме.

В интервью британскому изданию Daily Mail она рассказала, что находится в крайне сложной ситуации, так как с одной стороны ей угрожают лишением свободы датские власти, с другой – за ней охотятся боевики ИГИЛ.

Джоанна Палани родилась в 1993 году в лагере беженцев ООН в Рамади (Ирак), куда ее семья переместилась из иранского Керманшаха после Исламской революции. Она росла в семье иранских курдов-мусульман. Ее дед, отец и дяди были в свое время бойцами курдского ополчения "Пешмерга". Одних ее родственников казнили в иранской тюрьме, другие погибли во время газовой атаки иракской армии в Халабдже в 1988 году. Отец Джоанны выжил. В 1996-м семья Палани (отец, мать и пятеро детей) перебралась в Данию, получив статус беженцев. Они жили в небольшом городке на севере Дании, где Джоанна успешно окончила школу и поступила в колледж. По ее словам, родители считали ее "слишком западной", "слишком похожей на мальчишку" и старались оградить от общения с датскими сверстниками, особенно с юношами.

Школьницей Джоанна увлеклась спортом и стрельбой, винтовку она в первый раз взяла в руки, когда ей было девять лет, во время каникул в Финляндии. После возвращения в Данию девочка заявила отцу, что хочет тренироваться в стрельбе, чтобы стать, как и он когда-то, бойцом "Пешмерги".

После "арабской весны" и начала антиправительственных выступлений в Сирии Джоанна Палани, бросив колледж, отправилась в эту страну, чтобы воевать против режима Башара Асада. В Сирию она ездила несколько раз, еще до того, как "Пешмерга" сформировала специальный женский батальон. Потом воевала против "Исламского государства" в Кобани (на севере Сирии) в качестве снайпера.

Власти Дании обратили внимание на ее участие в боевых действиях в Сирии после того, как она вернулась домой в сентябре 2015 года. Суд запретил ей выезд из страны на основании закона о борьбе с терроризмом, целью которого было предотвращение вступления датчан в ряды террористических организаций на Ближнем Востоке. Но Джоанна нарушила судебное предписание и вновь отправилась в Сирию, где, по ее словам, воюют девушки, которых она научила стрелять. Палани рассказала Daily Mail, что участвовала в боях в районе Манбиджа, на севере Сирии.

7 декабря 2016 года Джоанна была арестована после возвращения в Данию. Она провела в заключении несколько недель, но накануне Рождества ее выпустили с определенными ограничениями по решению суда. Девушка рассказывает, что, находясь в тюрьме, узнала об угрозе со стороны ИГИЛ, эмиссары которого поставили целью похитить ее и превратить в сексуальную рабыню. Джоанна утверждает, что за нее, "живую или мертвую", лидерами исламистов назначена награда в размере один миллион долларов.

В настоящее время Палани скрывается и от датского правосудия, и от исламистов. Находясь в бедственном положении, ночуя в церковных приютах, она говорит, что намерена вновь отправиться в Сирию или Ирак, чтобы продолжить воевать против ИГИЛ. Джоанна извиняется за то, что вынуждена нарушать законы Дании – страны, которая стала ее новой родиной, но заявляет, что у нее нет и не было выбора, так как борьбу против исламистов она считает своим долгом.