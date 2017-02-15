Американская сторона не будет настаивать на соблюдении принципа «два государства для двух народов» в палестино-израильском конфликте.

Об этом сообщили в Белом доме перед визитом премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

«Этот принцип не приносит мира и не является самоцелью ни одной из сторон. Настоящая цель — это мир, а он может быть достигнут при общем согласии любым другим путем», — отметили в Вашингтоне.

В администрации президента отметили, что Дональд Трамп хочет достичь мира, и на переговорах с Нетаньяху обсудит возможную встречу делегаций Палестины и Израиля, передает Reuters.

В ООН между тем заявили, что останутся привержены принципу «двух государств» при урегулировании конфликта.

«Вы осведомлены о нашей поддержке принципа двух государств», — сказал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Ранее бывший госсекретарь США Джон Керри выступал за создание независимого палестинского государства, которое будет мирно сосуществовать с Израилем.

rosbalt.ru