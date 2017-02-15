Президент США Дональд Трамп поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием президентом Германии.
Текст поздравления распространила пресс-служба Белого дома.
"США поздравляет Франка-Вальтера Штайнмайера с его избранием в качестве следующего президента Германии 12 февраля", — говорится в поздравлении Трампа.
"Мы желаем ему больших успехов в его новой должности и поблагодарим за ведущую роль на его прежней службе — в качестве министра иностранных дел", — добавляет Трамп.
"Германия является одним из наших ближайших союзников. Мы рассчитываем на сотрудничество с избранным президентом Штайнмайером в целях дальнейшей укрепления кооперации между нашими странами", — заключил президент США.
Известный немецкий политик, бывший глава МИД ФРГ, социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер был в воскресенье избран 12-м президентом Германии.
РИА Новости