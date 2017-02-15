Лидеры противоборствующих ливийских сторон — глава правительства нацединства Файез ас-Сарадж и командующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар во вторник вечером договорились о проведении парламентских и президентских выборов в 2018 году, заявили ВС Египта.

Переговоры, организованные Египтом для преодоления политического противостояния в Ливии, проходили в Каире в течение двух дней.

Как заявил на своей странице в социальной сети Facebook официальный представитель египетской армии, стороны согласились принять заявление, состоящее из четырех частей.

Помимо даты выборов, документ содержит пункт: о создании совместной комиссии из депутатов парламента на востоке Ливии и Верховного государственного совета, которым предстоит согласовать законодательные акты, о деятельности парламента по внесению необходимых поправок в конституционную декларацию.

Также стороны договорились не касаться статуса-кво, сложившегося в Ливии — высшие руководители правительств продолжат занимать свои посты "до конца переходного периода и начала срока работы нового президента и нового парламента в 2018 году".

Халифа Хафтар в ливийском политическом кризисе занимает позицию, лояльную восточным властям — парламенту в городе Тобрук, не признавшему созданное при поддержке ООН правительство нацсогласия.

Политические соперники в январе посещали Каир по отдельности.

Стороны ливийского конфликта подписали мирное соглашение в конце 2015 года в марокканском городе Схират, однако полностью его выполнить не удалось из-за вновь возникших разногласий.

РИА Новости