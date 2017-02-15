USD1.7301
EUR1.8358
RUB0.0298
Brent55.65
WTI52.99
Золото2 114.61
S&P 500 Index2 328.25
Nikkei 22519 240.74
В мире

В Ливии достигли договоренности о проведении выборов 15.02.2017 08:00

Лидеры противоборствующих ливийских сторон — глава правительства нацединства Файез ас-Сарадж и командующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар во вторник вечером договорились о проведении парламентских и президентских выборов в 2018 году, заявили ВС Египта.

Переговоры, организованные Египтом для преодоления политического противостояния в Ливии, проходили в Каире в течение двух дней.

Как заявил на своей странице в социальной сети Facebook официальный представитель египетской армии, стороны согласились принять заявление, состоящее из четырех частей.

Помимо даты выборов, документ содержит пункт: о создании совместной комиссии из депутатов парламента на востоке Ливии и Верховного государственного совета, которым предстоит согласовать законодательные акты, о деятельности парламента по внесению необходимых поправок в конституционную декларацию.

Также стороны договорились не касаться статуса-кво, сложившегося в Ливии — высшие руководители правительств продолжат занимать свои посты "до конца переходного периода и начала срока работы нового президента и нового парламента в 2018 году".

Халифа Хафтар в ливийском политическом кризисе занимает позицию, лояльную восточным властям — парламенту в городе Тобрук, не признавшему созданное при поддержке ООН правительство нацсогласия.

Политические соперники в январе посещали Каир по отдельности.

Стороны ливийского конфликта подписали мирное соглашение в конце 2015 года в марокканском городе Схират, однако полностью его выполнить не удалось из-за вновь возникших разногласий.

РИА Новости

264количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Трагедия семьи Исмаиловых: Некоторые врачи нам отказали в лечении, заявив, что «не хотят портить статистику»…Счастливы вместе: истории любви азербайджанских знаменитостей – ФОТОВ Анталье турок, застрелив свою русскую жену и отравив детей, покончил жизнь самоубийством - ВИДЕООрганизаторы «Евровидения-2017» заявили о прекращении своей работыСупруга режиссера Шахина Закизаде сообщила последние новости о состоянии его здоровьяНовый образ Севды Алекперзаде - ФОТОСамый сексуальный преступник в мире впервые вышел на подиум – ФОТОВ Азербайджане принят закон «О военном положении»Коммунальные расходы вынужденных переселенцев будет оплачивать государствоВ Стамбуле арестован гражданин Франции, организовавший теракт в Reina

НОВОЕ НА САЙТЕ

15 февраля08:00 В Ливии достигли договоренности о проведении выборов07:00 В Синьцзяне напавшие на толпу преступники с ножами убили 5 человек06:10 Маккейн: развертывание Россией ракет с ядерными боеголовками стало угрозой США05:40 Минобороны опровергло сближение самолетов России и эсминца США в Черном море05:17 В Мексике похитили контейнер с радиоактивными материалами04:59 В Сеуле созвали заседание совбеза из-за смерти брата Ким Чен Ына04:28 Венесуэла направит ноту протеста из-за действий США против вице-президента04:06 Азербайджан вошел в двадцатку самых безопасных стран мира03:50 ЛЧ: «Барселона» разгромлена в Париже, «Бенфика» одолела «Боруссию» - ВИДЕО03:30 В США убийцу ребенка осудили через 40 лет после преступления03:00 Полиция задержала более 240 человек после начала беспорядков во Франции02:28 Парламент в Приштине принял резолюцию о создании армии Косово01:56 Ньето считает, что ни одна страна не может навязывать свою волю миру01:24 Fancy Bears рассказали, какие препараты принимают олимпийцы из США00:55 США обвинили РФ в опасном сближении истребителей с американским эсминцем