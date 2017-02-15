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В мире

В Синьцзяне напавшие на толпу преступники с ножами убили 5 человек 15.02.2017 07:00

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) на северо-западе КНР на людей напали с ножами трое неизвестных, передает РИА Новости со ссылкой на эфир Центрального телевидения Китая.

Инцидент произошел вечером во вторник, 14 февраля, в уезде Пишань. Трое преступников напали на толпу. В результате пострадали 10 человек .Пять скончались от полученных ранений, остальным оказывается экстренная медицинская помощь.

Сотрудники полиции застрелили всех нападавших. Правоохранительные органы приступили к расследованию произошедшего.

На территории СУАР действуют исламские радикалы, выступающие за создание независимого государства Восточный Туркестан. В результате их противостояния с Пекином за период c 1990 года погибли несколько сот человек.

Многие уйгуры жалуются на притеснения со стороны центральной власти, в частности, их не допускают до службы в армии и полиции. Уйгуры составляют более 72 процентов населения СУАР, китайцы-ханьцы — менее 26 процентов.

Lenta.ru

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