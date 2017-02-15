Тревога объявлена в Мехико и нескольких соседних мексиканских провинциях в связи с похищением контейнера с радиоактивными материалам, сообщил в Twitter национальный координатор по делам гражданской обороны Луис Фелипе Пуэнте.

Уточняется, что тревога была объявлена на территории шести штатов с общим населением 32 миллиона человек.

"Тревога из-за похищенного источника радиации в штатах Керетаро, Идальго, Мехико, Гуанахуато, Сан-Луис-Потоси и Мичоакан. Если увидите его (контейнер), сообщите службе 911 и не открывайте его", — говорится в сообщении Пуэнте.

Радиоактивные материалы часто попадают в криминальные сводки в Мексике. В апреле 2016 года власти юго-восточного мексиканского штата Табаско обнаружили контейнер с опасным радиоактивным иридием-192, который был похищен неизвестными из перевозившего его грузовика. В начале 2015 года был отмечен случай пропажи иридия-192 в штате Идальго. Летом 2014 года был похищен контейнер с 20 килограммами радиоактивных изотопов иридия, а в конце 2013 года — контейнер с кобальтом-60. Грузы в итоге были найдены, в одном случае похитители были госпитализированы из-за облучения.

РИА Новости