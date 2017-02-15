Премьер Южной Кореи Хван Гё Ан созвал в среду заседание совета безопасности страны для обсуждения смерти брата лидера КНДР Ким Чен Ына, передает агентство Рёнхап со ссылкой на офис премьера.

Ожидается, что заседание начнется в 8.50 (2.50 мск).

Ким Чен Нам, старший сын бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира, давно покинул свою страну и проживал в Макао, занимаясь бизнесом. В одно время его называли возможным преемником Ким Чен Ира, но место отца занял Ким Чен Ын. В понедельник Ким Чен Нам в Малайзии внезапно почувствовал себя плохо и скончался.

По разным версиям, его могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном. Агентство Рейтер сообщило, что США уверены, что Ким Чен Нам был убит агентами северокорейских спецслужб.

РИА Новости