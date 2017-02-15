Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил во вторник, что его страна направит ноту протеста в связи с действиями минфина США против исполнительного вице-президента Тарека Эль-Аиссами.

"Я попросил главу МИД Делси Родригес вызвать поверенного в делах США в Венесуэле и вручить ему ноту протеста, без всяких сомнений, это акт агрессии, на который Венесуэла ответит взвешенно и твердо", — приводит канал Globovision заявление Мадуро в ходе публичного мероприятия в Каракасе.

Ранее американский минфин сообщил, что Эль-Аиссами был внесен в санкционный список, связанный с борьбой с распространением наркотиков. Помимо него, туда был включен еще один гражданин Венесуэлы. Также под ограничения попали 13 компаний.

РИА Новости