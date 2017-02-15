В США убийцу шестилетнего мальчика осудили спустя почти 40 лет после совершения преступления. Об этом во вторник, 14 февраля, пишет The New York Times.

Присяжные в Верховном суде штата Нью-Йорк сочли 56-летнего Педро Эрнандеса виновным в похищении человека и убийстве. По данным следствия, Итан Патц пропал 25 мая 1979 года в городе Нью-Йорк, по пути от остановки школьного автобуса к дому. Его тело так и не удалось найти.

Присяжные согласились с доводами обвинения о том, что Эрнандес, работавший тогда на складе в магазине, заманил мальчика в подвал торгового заведения и задушил. Обвинение располагало только признанием обвиняемого, прямых улик, доказывающих его виновность, у него не было.

Однако имеется записанный на видеокамеру рассказ Эрнандеса о том, как он встретил мальчика возле магазина и спросил его, не хочет ли тот содовой. Затем мужчина повел Итана вниз по ступенькам в подвал и там начал душить. Фигурант также утверждал, что положил тело жертвы сначала в полиэтиленовый пакет, а тот, в свою очередь, — в коробку, которую оставил возле мусорного контейнера. При этом, по словам Эрнаднеса, он считал, что ребенок еще был жив.

Адвокаты пытались доказать, что их подзащитный страдает расстройством личности и плохо различает разницу между фантазией и реальностью, поэтому его заявления не могут быть приняты судом. Также защита настаивала, что убить Патца мог осужденный за педофилию бывший друг женщины, которую наняли, чтобы отводить мальчика в школу и встречать после занятий. Однако эта версия не нашла поддержки у следствия.

Педро Эрнандесу грозит максимальное наказание — 25 лет лишения свободы.

Итан Патц стал самым известным пропавшим без вести ребенком в США. Его дело было настолько резонансным, что привело к изменению законодательства страны и появлению новых методов поиска исчезнувших детей. Ряд историков и психологов также считает, что оно оказало значительное влияние на методы воспитания, применяемые следующими поколениями американцев. Детей стали бояться оставлять дома одних и в одиночку отпускать в школу.

Lenta.ru