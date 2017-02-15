USD1.7301
EUR1.8358
RUB0.0298
Brent55.65
WTI52.99
Золото2 114.61
S&P 500 Index2 328.25
Nikkei 22519 240.74
В мире

В США убийцу ребенка осудили через 40 лет после преступления 15.02.2017 03:30

В США убийцу шестилетнего мальчика осудили спустя почти 40 лет после совершения преступления. Об этом во вторник, 14 февраля, пишет The New York Times.

Присяжные в Верховном суде штата Нью-Йорк сочли 56-летнего Педро Эрнандеса виновным в похищении человека и убийстве. По данным следствия, Итан Патц пропал 25 мая 1979 года в городе Нью-Йорк, по пути от остановки школьного автобуса к дому. Его тело так и не удалось найти.

Присяжные согласились с доводами обвинения о том, что Эрнандес, работавший тогда на складе в магазине, заманил мальчика в подвал торгового заведения и задушил. Обвинение располагало только признанием обвиняемого, прямых улик, доказывающих его виновность, у него не было.

Однако имеется записанный на видеокамеру рассказ Эрнандеса о том, как он встретил мальчика возле магазина и спросил его, не хочет ли тот содовой. Затем мужчина повел Итана вниз по ступенькам в подвал и там начал душить. Фигурант также утверждал, что положил тело жертвы сначала в полиэтиленовый пакет, а тот, в свою очередь, — в коробку, которую оставил возле мусорного контейнера. При этом, по словам Эрнаднеса, он считал, что ребенок еще был жив.

Адвокаты пытались доказать, что их подзащитный страдает расстройством личности и плохо различает разницу между фантазией и реальностью, поэтому его заявления не могут быть приняты судом. Также защита настаивала, что убить Патца мог осужденный за педофилию бывший друг женщины, которую наняли, чтобы отводить мальчика в школу и встречать после занятий. Однако эта версия не нашла поддержки у следствия.

Педро Эрнандесу грозит максимальное наказание — 25 лет лишения свободы.

Итан Патц стал самым известным пропавшим без вести ребенком в США. Его дело было настолько резонансным, что привело к изменению законодательства страны и появлению новых методов поиска исчезнувших детей. Ряд историков и психологов также считает, что оно оказало значительное влияние на методы воспитания, применяемые следующими поколениями американцев. Детей стали бояться оставлять дома одних и в одиночку отпускать в школу.

Lenta.ru

100количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Трагедия семьи Исмаиловых: Некоторые врачи нам отказали в лечении, заявив, что «не хотят портить статистику»…Счастливы вместе: истории любви азербайджанских знаменитостей – ФОТООрганизаторы «Евровидения-2017» заявили о прекращении своей работыВ Анталье турок, застрелив свою русскую жену и отравив детей, покончил жизнь самоубийством - ВИДЕОСупруга режиссера Шахина Закизаде сообщила последние новости о состоянии его здоровьяНовый образ Севды Алекперзаде - ФОТОВ Азербайджане принят закон «О военном положении»Самый сексуальный преступник в мире впервые вышел на подиум – ФОТОКоммунальные расходы вынужденных переселенцев будет оплачивать государствоВ Стамбуле арестован гражданин Франции, организовавший теракт в Reina

НОВОЕ НА САЙТЕ

15 февраля03:30 В США убийцу ребенка осудили через 40 лет после преступления03:00 Полиция задержала более 240 человек после начала беспорядков во Франции02:28 Парламент в Приштине принял резолюцию о создании армии Косово01:56 Ньето считает, что ни одна страна не может навязывать свою волю миру01:24 Fancy Bears рассказали, какие препараты принимают олимпийцы из США00:55 США обвинили РФ в опасном сближении истребителей с американским эсминцем00:26 Белый дом: Трамп ожидает от России возвращения Крыма14 февраля23:58 Делегация свободной сирийской армии примет участие в переговорах в Астане23:29 В Турции по подозрению в подготовке вооруженных бунтов задержаны 834 человека22:58 На заседании Комиссии по пищевой безопасности обсуждены задачи, вытекающие из Указа Президента22:42 Сирийская армия взорвала тоннель боевиков, ведущий в Дейр-эз-Зор22:20 Глава Минфина США: санкционная политика в отношении России останется в силе21:54 Малайзия передаст властям КНДР тело Ким Чен Нама только после вскрытия21:32 Президент Турции прибыл в Катар21:13 Президент Азербайджана поздравил президента Сербии