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В мире

Полиция задержала более 240 человек после начала беспорядков во Франции 15.02.2017 03:00

Полиция задержала более 240 человек во Франции с начала беспорядков в пригородах Парижа из-за инцидента с молодым человеком по имени Тео, подвергшимся насилию со стороны полицейских при задержании, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник из окружения главы МВД Брюно Ле Ру.

По данным источника агентства, полиция задержала около 245 человек с начала беспорядков 4 февраля. Всего 236 человек в настоящее время содержатся под стражей, среди них 168 в Париже и в трех департаментах парижского региона — Сен-Сен-Дени, О-де-Сен и Валь-де-Марн.

В субботу порядка 2 тысяч участников протеста вышли на улицы города Бобиньи в северо-восточном пригороде Парижа, требуя "Справедливости для Тео". Протестующие бросали в сотрудников полиции и в здания различные предметы. Как сообщили в полицейской префектуре, всего в ходе беспорядков подожжены четыре машины, повреждены два магазина и автобусная остановка. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ. После протестов полиция задержала 37 человек в департаменте Сена-Сен-Дени.

В воскресенье вечером беспорядки перекинулись на соседний округ Аржантей. Около 50 человек собрались неподалеку от вокзала округа в ответ на призыв в социальной сети Facebook. Водитель припаркованного неподалеку от вокзала автобуса получил ранение в голову, после чего был доставлен в больницу. Спустя несколько часов полицейским удалось навести порядок, 11 человек были задержаны.

Гнев жителей департамента вызвал инцидент, произошедший в Оне-су-Буа в начале февраля. Тогда полицейские остановили для проверки документов на улице молодого человека 22 лет по имени Тео. Впоследствии завязалась потасовка между ним и стражами порядка. Во время задержания молодого человека полицейские применили силу, избивая его дубинками. О том, чтобы показать его медикам, полицейские задумались, только когда доставили его в участок. Врачам пришлось сделать мужчине операцию.

В воскресенье, 5 февраля, одному из полицейских, проявивших жестокость, предъявили обвинения в изнасиловании, еще трое его коллег проходят по статье об умышленном насилии в сговоре.

РИА Новости

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