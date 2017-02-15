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В мире

Ньето считает, что ни одна страна не может навязывать свою волю миру 15.02.2017 01:56

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил во вторник, что в современном мире сильные государства не имеют права навязывать свою волю под угрозами и пренебрегая общемировыми ценностями.

"Ни одно государство, каким бы могущественным оно ни было, не может претендовать на то, чтобы навязывать свою волю (другим) против принципов, выработанных мировым сообществом", — сказал Пенья Ньето в Мехико в ходе церемонии, приуроченной к 50-летию подписания "Договора Тлателолько" о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Он также заявил, что регион продолжает прикладывать свои усилия для переговоров по подписанию мирового соглашения о запрете ядерного оружия.

Пенья Ньето поблагодарил страны Латинской Америки за поддержку, оказанную Мексике в ситуации обострения отношений с США.

РИА Новости

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