Хакерская группировка Fancy Bears предоставила RT документы с перечнем препаратов, которые американские олимпийцы принимали перед прохождением допинг-тестов.

В распоряжение телеканала попали "декларации об использовании" Американского антидопингового агентства (USADA), в которых спортсмены указывают наименования употребляемых ими витаминов, лекарств и прочих веществ.

Как правило, в подобных документах упоминаются только легальные препараты, поскольку декларации подаются непосредственно перед сдачей допинг-проб. Однако журналисты обратили внимание на "нетривиальную информацию", содержащуюся в ведомостях некоторых спортсменов.

Так, согласно документам, 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс во время соревнований Arena Pro Swim Series принимал разрешенный противоэпилептический препарат габапентин. Зачем пловец употреблял это лекарство неясно, так как, если бы он был болен эпилепсией, то вряд ли смог достичь таких высоких результатов в своей дисциплине. Однако у габапентина есть еще одно свойство — он помогает справиться с судорогами во время напряженных тренировок.

Противоэпилептические препараты принимал не только Фелпс, но и олимпийский чемпион, баскетболист Дрэймонд Грин. В его декларацию, помимо витаминов, внесен тегретол, который также прописывают людям, страдающим этим заболеванием.

Баскетболистка Сьюзан Берд указала в ведомости запрещенный глюкокортикостероид кеналог. Однако употребление лекарственного средства не повлияло на результаты допинг-теста спортсменки, сообщает RT.

В "декларации об использовании" американской гимнастки Симоны Байлз был зафиксирован препарат фокалин, в состав которого входят запрещенные метилфенидат и амфетамин. Журналисты подчеркивают, что об употреблении спортсменкой фокалина стало известно еще в августе 2016 года, однако тогда же выяснилось, что гимнастка имеет разрешение на терапевтическое употребление препарата.

В документах, переданных хакерами, также упомянуто имя российского борца Хабиба Нурмагомедова. Из декларации следует, что спортсмен принимал сывороточный протеин перед поединком с Даррелом Хорчером. При этом в анкете ошибочно указан 2012 год, хотя бой прошел в 2016-м.

Группировка Fancy Bears получила известность после того, как летом 2016 года придала огласке факты так называемого "терапевтического использования" запрещенных препаратов именитыми спортсменами. В число олимпийцев, получивших санкцию WADA на допинг, попали сестры Уильямс, велогонщик Брэдли Уиггинз, гимнастка Симона Байлз, теннисист Рафаэль Надаль, бегун Мо Фара и баскетболист Милош Теодоси.

РИА Новости