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В мире

С покрытой головой: «Шведские феминистки» надели хиджабы – ФОТО 14.02.2017 11:52

Члены правительства Швеции, именуемого «первым в мире феминистским правительством» в ходе официального визита в Иран надели хиджабы, чем вызвали шквал критики в своей стране и за рубежом.

Как сообщает BBC Türkçe, на прошлой неделе на переговоры с официальными лицами Ирана министр торговли Швеции Анн Линде надела хиджаб, что вызвало негативную реакцию шведских политиков и одного из ведущих иранских активистов в сфере защиты прав женщин.

Правительство Швеции заявило, что министры надели головные уборы ввиду нежелания нарушить иранские законы.

Анн Линде заявила, что согласилась надеть хиджаб, так как единственной альтернативой этому было бы исключение женщин из состава делегации.

Глава Либеральной партии Ян Бьёрклунд выразил недоумение тем, что правительство Швеции, которое считает себя феминистским, способствует проведению такой политики.

По его словам, если присутствие на встрече членов делегации без головных уборов было невозможно, то торговое соглашение следовало подписать в Швеции или третьей стране.

В свою очередь иранская журналистка и правозащитница Масих Алинежад заявила, если женщины в шведском правительстве считают себя феминистками, то им следует придерживаться собственных принципов и противостоять неравенству повсюду.

Во время визита в Тегеран в апреле прошлого года глава европейской дипломатии Федерика Могерини также надела хиджаб.

Бывшая первая леди США Мишель Обама не надела хиджаб в ходе визита в 2015 году в Саудовскую Аравию, по законам которой от иностранок не требуется ношение головного убора.

Министр торговли Швеции Анн Линде уже заявила, что не будет надевать хиджаб во время предстоящего визита в Саудовскую Аравию.

Ф.Багирова

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