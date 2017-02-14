Представители Свободной сирийской армии, относящейся к вооруженной оппозиции, примут участие в переговорах в Астане, говорится в заявлении группировки.

"Небольшая делегация командиров и представителей Свободной сирийской армии отправляется в Астану для участия в технических дискуссиях по режиму прекращения огня. Ожидается, что переговоры подготовят почву для переговоров в Женеве", — говорится в заявлении ССА, поступившем в РИА Новости.

При этом представители группы заявили, что с начала объявления режима прекращения огня в Сирии правительственная армия якобы нарушает его условия.

Очередное заседание высокого уровня в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии пройдет в столице Казахстана 15-16 февраля. Встреча пройдет в закрытом режиме, однако после нее планируется пресс-конференция. Для участия в заседании в Астану уже прибыли делегации РФ, Ирана, правительства Сирии и представители ООН. Как сообщили в МИД Казахстана, ожидается прибытие остальных участников, среди которых представители Турции и сирийской вооруженной оппозиции.

Первый раунд переговоров по Сирии в Астане проходил 23-24 января, было принято решение о создании механизма по наблюдению за режимом прекращения боевых действий в Сирии.

Старт межсирийских переговоров под эгидой ООН в Женеве сейчас запланирован на 23 февраля.

РИА Новости