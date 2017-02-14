Редакторы газеты The New York Times объявили выговор своему репортеру, назвавшему Меланию Трамп, супругу президента США Дональда Трампа, проституткой.

Об этом пишет издание Politico.

Сообщается, что реплика была произнесена на мероприятии в рамках Недели моды в Нью-Йорке в воскресенье, 12 февраля. Об инциденте стало известно от супермодели Эмили Ратаковски, рядом с которой сидел журналист. Ратаковски назвала его комментарий «отвратительной сексистской лажей».

Как сообщил представитель NYT, репортер на вечернем развлекательном мероприятии допустил распространение «необоснованного слуха о Мелании Трамп». Комментарий не предназначался публике, но тем не менее он был «совершенно неуместным», добавил источник. Редакторы провели с репортером беседу по этому вопросу.

Имя виновника скандала не сообщается. Представитель издания отметил лишь, что тот не имеет отношения к освещению событий в Вашингтоне или политической сфере.

В разгар избирательной кампании, 20 августа 2016 года, британская газета Daily Mail опубликовала материал, в котором речь шла о модельной карьере уроженки Словении Мелании Кнавс, а также о ее старых фотографиях, для которых она позировала голой. Снимки появились на сайте The New York Post в июле 2016-го.

В статье, в частности, приводилась информация из словенской прессы, что модельное агентство, где работала Мелания, управлялось человеком, организовавшим эскорт-службу, и якобы Кнавс в ней трудилась. Мелания Трамп подала на британское издание в суд. С сайта издания материал удалили, редакция опубликовала опровержение.

Lenta.Ru