Бойцы сирийской армии обрушили тоннель, по которому боевики террористической группировки ИГИЛ планировали незаметно проникнуть в подконтрольный властям город Дейр-эз-Зор, сообщает во вторник ливанский телеканал "Аль-Маядин".

Согласно его сведениям, подземный ход брал начало из предместья Эль-Джуфра, находящегося к югу от города. Общая протяженность тоннеля составляла несколько километров. Телеканал отмечает, что после того, как тоннель был взорван, многие из находившихся в это время под землей боевиков были убиты.

Дейр-эз-Зор, расположенный на северо-востоке Сирии, является одним из последних плацдармов правительственных сил на Евфрате. Этот город с 2014 года фактически находится в осадном положении, а в середине января текущего года число атак со стороны боевиков ИГИЛ на жилые кварталы и близлежащий военный аэродром значительно выросло. Вооруженные силы САР раз за разом отбивают нападения превосходящих сил противника, получая огневую поддержку с воздуха.

Доставка продовольствия и боеприпасов защитникам города осуществляется исключительно авиацией. К настоящему времени все дороги на земле блокированы террористами.

РИА Новости