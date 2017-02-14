USD1.7301
EUR1.8358
RUB0.0298
Brent55.65
WTI52.99
Золото2 114.61
S&P 500 Index2 328.25
Nikkei 22519 240.74
В мире

СМИ: в Бангкоке в День святого Валентина подросткам раздадут презервативы 14.02.2017 10:17

Мэрия Бангкока раздаст в День влюбленных старшеклассникам и студентам 7 миллионов презервативов в рамках кампании по предупреждению нежелательных беременностей, сообщает интернет-версия газеты Bangkok Post.

В среде таиландской молодежи День святого Валентина считается особым днем, в который молодой человек имеет право попросить девушку, за которой он ухаживает, о первой близости как доказательстве ее любви к нему. Отказ от близости в этот день считается "законным основанием" для разрыва складывающихся отношений, поэтому подобные отказы достаточно редки. В результате по статистике минздрава Таиланда более 40% ежегодно обнаруживаемых беременностей у женщин в возрасте от 14 до 18 лет приходится именно на первые недели и месяцы после 14 февраля.

Несмотря на то что в Таиланде ставят вопрос о повышении рождаемости, так как естественный прирост населения в стране упал с 1970-х годов в четыре раза и стремится к нулю, рост количества незапланированных ранних беременностей рассматривается властями как серьезная опасность, так как в подавляющем большинстве случаев забеременевшие школьницы и студентки первых курсов университетов навсегда бросают учебу из-за необходимости ухаживать за детьми. Кроме того, далеко не всегда за ранней беременностью следует брак или устойчивые гражданские отношения, что в условиях Таиланда, где система социального обеспечения еще проходит стадию становления, означает необходимость для молодой женщины из малоимущей семьи в одиночку воспитывать и обеспечивать ребенка и рассчитывать на помощь только со стороны своих родителей.

В дополнение к раздаче средств предохранения городской мэрией активисты борьбы с ранними беременностями проводят во вторник на улицах Бангкока акции "наглядной агитации": школьницы и студентки в одинаковых майках с накладными животами демонстрируют сверстницам, как они будут выглядеть через несколько месяцев в случае незапланированной беременности, начавшейся в День всех влюбленных.

РИА Новости

523количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Беременная двойней Бейонсе выступила на премии «Грэмми-2017» - ФОТО – ВИДЕОПохожая на Наоми Кэмпбелл темнокожая школьница стала звездой Instagram – ФОТОАдель своей речью и поступком заставила расплакаться беременную Бейонсе – ФОТО – ВИДЕО«Все могло бы быть по-другому»: Какого наказания попросил для себя исполнитель теракта в Reina?Бородатая Кончита Вурст объявила о самоубийствеСтранное видео: Кто эта невеста, бродящая ночью по Баку? - ВИДЕОПевец Кенан Догулу рассказал, как добивался руки и сердца звезды сериала «Кёсем Султан» – ФОТОМинистерство транспорта Азербайджана включено в состав нового министерстваВ Баку открыт новый автобусный маршрут – КАРТА - ВИДЕОЗнакомимся ближе с музыкальным творчеством слесаря Джавида Мамедова, покорившего украинский «Голос» - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

14 февраля10:48 Капитально ремонтируются главные пути станции Атбулаг - ФОТО10:40 АГУНП и британский Университет Лестера подписали соглашение о сотрудничестве - ФОТО10:29 Официальный курс маната ко всем валютам на 14 февраля10:17 СМИ: в Бангкоке в День святого Валентина подросткам раздадут презервативы10:11 ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня10:05 Секреты флагмана на рынке ДМС. Инвестиции в лояльность10:00 Организаторы «Евровидения-2017» заявили о прекращении своей работы09:52 Патриарх Грузии Илия II взят под охрану после попытки покушения09:47 Мексика и Азербайджан налаживают контакты в сфере работы с религиозными общинами09:43 Выбросившихся на берег в Новой Зеландии дельфинов вскрыли из-за угрозы взрыва09:31 «Трабзонспор» запросит за Шейдаева 3 миллиона евро09:29 В штабе Макрона обвинили Россию в попытках повлиять на президентские выборы во Франции09:09 В iPhone 8 установят дисплей от Samsung09:00 Контактировавший с российским послом советник Трампа ушел в отставку08:00 При взрыве на шахте на юго-востоке Китая погибли восемь человек