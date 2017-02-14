Малайзия передаст властям КНДР тело скончавшегося в Куала-Лумпуре Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, только после проведения вскрытия, пишет местная газета Star.

"Мы получили запрос на выдачу тела из посольств КНДР. Однако сначала мы проведем вскрытие", — заявил представитель малазийской полиции Фадзиль Ахмат.

По данным издания, вскрытие тела Ким Чен Нама, который находился в Малайзии с 6 февраля, запланировано на среду. Полиция изучает перемещения и контакты покойного в стране.

Малазийские СМИ сообщали, что Ким Чен Нам в понедельник должен был сесть на борт самолета, вылетающего в Макао, но внезапно почувствовал себя плохо. По разным версиям, его могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном.

Пострадавший был помещен в больничный пункт аэропорта и скончался при перевозке его в одну из городских больниц.

Ким Чен Нам, по всей видимости, путешествовал под чужим именем: при нем был обнаружен паспорт на имя Ким Чоля, родившегося в июне 1970 года в Пхеньяне.

Ким Чен Нам, старший сын бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира, давно покинул свою страну и проживал в Макао, занимаясь бизнесом. В одно время его называли возможным преемником Ким Чен Ира, но им стал его младший сын Ким Чен Ын.

Агентство Рёнхап утверждает, что Ким Чен Нам является сыном Ким Чен Ира и Сон Хэ Рим — рожденной в Южной Корее актрисы, которая провела свои последние дни в Москве.

РИА Новости