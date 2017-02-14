Грузинский патриарх Илия II, находящийся в Берлине, взят под охрану службы государственной охраны Грузии, приводит РИА Новости заявление главного прокурора страны Ираклия Шотадзе.

Причиной послужила информация о подготовке убийства христианского деятеля.

«Я провел беседу с премьер-министром, так как опасность грозила наиважнейшим людям нашей страны. По решению премьера глава службы госбезопасности вместе со своими сотрудниками отправился в Германию для обеспечения и усиления безопасности патриарха», - заявил глава правоохранительного ведомства.

10 февраля в аэропорту Тбилиси был задержан глава службы по управлению имуществом грузинской патриархии отец Георгий Мамаладзе - ему было предъявлено обвинение в попытке убийства патриарха.

По данным ведомства, Мамаладзе пытался перевезти ядовитое вещество цианид в Германию, где намеревался отравить Илию.

А.А.