USD1.7301
EUR1.8358
RUB0.0298
Brent55.65
WTI52.99
Золото2 114.61
S&P 500 Index2 328.25
Nikkei 22519 240.74
В мире

Патриарх Грузии Илия II взят под охрану после попытки покушения 14.02.2017 09:52

Грузинский патриарх Илия II, находящийся в Берлине, взят под охрану службы государственной охраны Грузии, приводит РИА Новости заявление главного прокурора страны Ираклия Шотадзе.

Причиной послужила информация о подготовке убийства христианского деятеля.

«Я провел беседу с премьер-министром, так как опасность грозила наиважнейшим людям нашей страны. По решению премьера глава службы госбезопасности вместе со своими сотрудниками отправился в Германию для обеспечения и усиления безопасности патриарха», -  заявил глава правоохранительного ведомства.

10 февраля в аэропорту Тбилиси был задержан глава службы по управлению имуществом грузинской патриархии отец Георгий Мамаладзе - ему было предъявлено обвинение в попытке убийства патриарха.

По данным ведомства, Мамаладзе пытался перевезти ядовитое вещество цианид в Германию, где намеревался отравить Илию.

А.А.

860количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Беременная двойней Бейонсе выступила на премии «Грэмми-2017» - ФОТО – ВИДЕОПохожая на Наоми Кэмпбелл темнокожая школьница стала звездой Instagram – ФОТОАдель своей речью и поступком заставила расплакаться беременную Бейонсе – ФОТО – ВИДЕО«Все могло бы быть по-другому»: Какого наказания попросил для себя исполнитель теракта в Reina?Бородатая Кончита Вурст объявила о самоубийствеСтранное видео: Кто эта невеста, бродящая ночью по Баку? - ВИДЕОПевец Кенан Догулу рассказал, как добивался руки и сердца звезды сериала «Кёсем Султан» – ФОТОМинистерство транспорта Азербайджана включено в состав нового министерстваВ Баку открыт новый автобусный маршрут – КАРТА - ВИДЕОЗнакомимся ближе с музыкальным творчеством слесаря Джавида Мамедова, покорившего украинский «Голос» - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

14 февраля10:48 Капитально ремонтируются главные пути станции Атбулаг - ФОТО10:40 АГУНП и британский Университет Лестера подписали соглашение о сотрудничестве - ФОТО10:29 Официальный курс маната ко всем валютам на 14 февраля10:17 СМИ: в Бангкоке в День святого Валентина подросткам раздадут презервативы10:11 ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня10:05 Секреты флагмана на рынке ДМС. Инвестиции в лояльность10:00 Организаторы «Евровидения-2017» заявили о прекращении своей работы09:52 Патриарх Грузии Илия II взят под охрану после попытки покушения09:47 Мексика и Азербайджан налаживают контакты в сфере работы с религиозными общинами09:43 Выбросившихся на берег в Новой Зеландии дельфинов вскрыли из-за угрозы взрыва09:31 «Трабзонспор» запросит за Шейдаева 3 миллиона евро09:29 В штабе Макрона обвинили Россию в попытках повлиять на президентские выборы во Франции09:09 В iPhone 8 установят дисплей от Samsung09:00 Контактировавший с российским послом советник Трампа ушел в отставку08:00 При взрыве на шахте на юго-востоке Китая погибли восемь человек