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В мире

Контактировавший с российским послом советник Трампа ушел в отставку 14.02.2017 09:00

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку из-за скандала, связанного с его контактами с российским послом, сообщает CNN.

В своем заявлении об увольнении Флинн написал, что «непреднамеренно сообщил избранному вице-президенту и другим неполную информацию о моих телефонных разговорах с российским послом». Он отметил, что принес искренние извинения президенту и вице-президенту США.

Накануне в Белом доме заявили о «полном доверии» Трампа Флинну, несмотря на разразившийся вокруг него скандал.

К отставке Флинна накануне призвали в Сенате США после того, как выяснилось, что он солгал вице-президенту Майку Пенсу и другим высокопоставленным чиновникам о своих контактах с российским послом в США Сергеем Кисляком. 

О расследовании в отношении Флинна ранее сообщала The Washington Post. По данным газеты, Флинн говорил с Кисляком 29 декабря, в день, когда администрация Барака Обамы ввела новые санкции против России. По словам источников издания, после разговора «Кисляк был оставлен под впечатлением о том, что санкции будут позднее пересмотрены».

Сам Флинн в комментарии газете сначала заявил, что не поднимал тему санкций в разговоре с послом, однако затем добавил, что «не может быть уверен в том, что этот вопрос не был поднят в ходе разговора».

Подобный разговор может быть расценен как нарушение американского «акта Логана» — закона, запрещающего не уполномоченным на то гражданам вести переговоры от имени властей США с представителем другой страны — так как Трамп на тот момент еще не был президентом, а члены его переходного штаба не являлись официальными чиновниками администрации.

По данным The Washington Post, Министерство юстиции США в конце января предупредило Белый дом о возможной уязвимости Флинна перед «шантажом со стороны России».

Исполняющим обязанности советника назначен Кит Келлог, генерал в отставке.

Дождь

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