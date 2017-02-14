В результате взрыва на угольной шахте в провинции Хунань на юго-востоке КНР погибли восемь горняков.

Об этом сообщает во вторник государственное управление по надзору за безопасностью на производстве.

Инцидент произошел ночью на шахте в уезде Ляньюань городского округа Лоуди. В момент взрыва под землей находились 29 шахтеров, 18 из них смогли выбраться на поверхность, пострадал один горняк.

По данным госуправления, в ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела восьми шахтеров, судьба еще трех горняков по-прежнему неизвестна.

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. Ведется расследование случившегося, устанавливается причина взрыва.

Китайская горнодобывающая промышленность является одной из самых опасных в мире, ежегодно в забоях гибнут тысячи шахтеров. На этом фоне в последние годы власти ведут активную работу по усилению безопасности. Так, в начале марта 2015 года государственная администрация Китая по безопасности труда заявила о намерении закрыть 5 тысяч небольших шахт в горнодобывающей отрасли по всей стране, чтобы сократить количество инцидентов со смертельным исходом.

РИА Новости