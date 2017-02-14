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СМИ: в Чехии самый низкий уровень безработицы в Евросоюзе 14.02.2017 04:57

Чехия в настоящее время имеет самый низкий уровень безработицы в Евросоюзе – 3,5%, это ведет к проблемам в экономике, поскольку фирмам и предприятиям катастрофически не хватает работников.

Об этом сообщил в понедельник пражский портал Novinky со ссылкой на экспертов в этой сфере.

"Фирмы все чаще сообщают о недостатке как квалифицированных, так и неквалифицированных работников. И это становится все более серьезным препятствием для роста производства в нашей крупнейшей отрасли – промышленности", — заявил изданию экономист Чехословацкого торгового банка (ЧСТБ) Петр Дуфек.

По данным европейского статистического агентства Eurostat, уровень безработицы в Чехии на начало января 2017 года составил 3,5%, на втором месте в ЕС по этому показателю находится Германия – 3,9%, третье место делят Венгрия и Мальта – по 4,5%.

Согласно исследованию Экономической палаты республики, сейчас на рынке рабочей силы не хватает около 150 тысяч человек, из-за чего сотни фирм и предприятий нередко вынуждены отказываться от новых заказов. При этом из 400 тысяч зарегистрированных на бирже труда безработных многие уже потеряли свою квалификацию, а другие никогда ее не имели.

"В результате (из 400 тысяч безработных) остается около 50 тысяч человек, которые живут в тех частях страны, где нет промышленных предприятий. Переезжать ради работы эти люди не хотят, или в иных местах попросту нет подходящего для них жилья. А то, что правительство на днях увеличило на несколько тысяч штук рабочие квоты для приема граждан Украины – это, скорее, насмешка, чем реальная помощь производству", — заявил замглавы Ассоциации экспортеров Чехии Отто Данек.

В минувшую среду правительство республики в связи с нехваткой рабочей силы на предприятиях приняло решение об увеличении ежемесячной квоты на прием по трудовой визе граждан Украины до 800 человек.

Предприятиям и фирмам не хватает, прежде всего, работников технических профессий как средней, так и низкой квалификации. Растет спрос на водителей грузовиков и автобусов. Все меньше интереса проявляется даже к "подработке" в канун праздников или во время летних студенческих каникул, хотя уровень ее оплаты в последние годы вырос почти вдвое.

Однако, по мнению вышеупомянутого эксперта ЧСТБ Петра Дуфека, в Чехии весьма гибкий рынок труда. Во время экономического спада здешние фирмы в состоянии быстро ликвидировать лишние рабочие места, а в годы подъема – также быстро их создать, что является определенной выгодой по сравнению со многими странами Западной Европы, подчеркнул Дуфек.

РИА Новости

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