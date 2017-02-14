Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) арестовала более 680 человек, представляющих угрозу для страны, 75% среди них являются иностранцами.

Об этом говорится в заявлении министра внутренней безопасности США Джона Келли.

"Сотрудники ICE в районе Лос-Анджелеса, Чикаго, Атланты, Сан-Антонио и Нью-Йорка арестовали более 680 человек, которые представляют угрозу для общественной безопасности, безопасности границ и целостности иммиграционной системы нашей страны. Среди арестованных около 75% являются иностранными преступниками", — говорится в заявлении Келли.

По его словам, задержания были проведены в ходе серии операций правоохранительных органов по всей стране на прошлой неделе.

Советник Трампа Стивен Миллер сообщил о нескольких вариантах защиты иммиграционного указа. По его словам, администрация может продолжить нынешний апелляционный процесс на разных уровнях, начать процесс с начала в суде первой инстанции или предпринять новые действия с помощью исполнительных указов президента.

Эксперты не исключают, что дело может дойти до верховного суда США, который играет важную роль в политической жизни страны и нередко ставит точку в спорах, волнующих общество. Сейчас в верховном суде четыре назначенца президентов-демократов и четыре назначенцев республиканских президентов, плюс одно вакантное место в связи со смертью судьи Антонина Скалиа (2016). Ранее Трамп объявил о выдвижении на это место судьи Нила Горсача из Колорадо. В случае его утверждения в сенате преимущество в верховном суде будет на стороне выдвиженцев республиканцев.

РИА Новости