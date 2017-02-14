USD1.7301
EUR1.8378
RUB0.0296
Brent56.60
WTI53.77
Золото1 229.36
S&P 500 Index2 316.10
Nikkei 22519 472.01
В мире

В США арестовали почти 700 человек по подозрению в угрозе безопасности 14.02.2017 04:20

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) арестовала более 680 человек, представляющих угрозу для страны, 75% среди них являются иностранцами.

Об этом говорится в заявлении министра внутренней безопасности США Джона Келли.

"Сотрудники ICE в районе Лос-Анджелеса, Чикаго, Атланты, Сан-Антонио и Нью-Йорка арестовали более 680 человек, которые представляют угрозу для общественной безопасности, безопасности границ и целостности иммиграционной системы нашей страны. Среди арестованных около 75% являются иностранными преступниками", — говорится в заявлении Келли.

По его словам, задержания были проведены в ходе серии операций правоохранительных органов по всей стране на прошлой неделе.

Советник Трампа Стивен Миллер сообщил о нескольких вариантах защиты иммиграционного указа. По его словам, администрация может продолжить нынешний апелляционный процесс на разных уровнях, начать процесс с начала в суде первой инстанции или предпринять новые действия с помощью исполнительных указов президента.

Эксперты не исключают, что дело может дойти до верховного суда США, который играет важную роль в политической жизни страны и нередко ставит точку в спорах, волнующих общество. Сейчас в верховном суде четыре назначенца президентов-демократов и четыре назначенцев республиканских президентов, плюс одно вакантное место в связи со смертью судьи Антонина Скалиа (2016). Ранее Трамп объявил о выдвижении на это место судьи Нила Горсача из Колорадо. В случае его утверждения в сенате преимущество в верховном суде будет на стороне выдвиженцев республиканцев.

РИА Новости

147количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Слесарь из Азербайджана покорил украинский «Голос», где исполнил «Küçələrə su səpmişəm» - ВИДЕОБеременная двойней Бейонсе выступила на премии «Грэмми-2017» - ФОТО – ВИДЕОПохожая на Наоми Кэмпбелл темнокожая школьница стала звездой Instagram – ФОТОАдель своей речью и поступком заставила расплакаться беременную Бейонсе – ФОТО – ВИДЕО«Все могло бы быть по-другому»: Какого наказания попросил для себя исполнитель теракта в Reina?Певец Кенан Догулу рассказал, как добивался руки и сердца звезды сериала «Кёсем Султан» – ФОТОСтранное видео: Кто эта невеста, бродящая ночью по Баку? - ВИДЕОМинистерство транспорта Азербайджана включено в состав нового министерстваВ Баку открыт новый автобусный маршрут – КАРТА - ВИДЕОЗнакомимся ближе с музыкальным творчеством слесаря Джавида Мамедова, покорившего украинский «Голос» - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

14 февраля04:20 В США арестовали почти 700 человек по подозрению в угрозе безопасности03:51 В столице Пакистана запретили праздновать День святого Валентина03:22 Француз решил отсудить у Uber 48 миллионов долларов из-за распавшегося брака02:52 Азербайджан был представлен на благотворительном фестивале в Нигерии - ФОТО02:24 Джейн Пирс: IV Игры исламской солидарности «Баку-2017» останутся в памяти циклом новшеств - ФОТО01:55 Состоялось обсуждение задач, вытекающих из Распоряжения о гуманизации политики наказания01:30 Бородатая Кончита Вурст объявила о самоубийстве01:29 За пять лет Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу прошла большой путь развития - ФОТО01:00 Состоялось отчетное собрание, посвященное прошлогодней деятельности Аппарата Конституционного суда00:35 Состоялись обсуждения, связанные со строительством нового поселка в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района00:14 Межпарламентские связи играют важную роль в развитии азербайджано-латвийских отношений13 февраля23:51 Территория площадью 62 тысячи квадратных метров в селе Джоджуг Мерджанлы очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов - ФОТО23:21 Кадыров показал видео извинений главного раввина Москвы перед мусульманами - ВИДЕО22:52 Связи между законодательными органами Азербайджана и Грузии развиваются22:24 В сети распространились слухи о смерти впавшего в кому Шахина Закизаде