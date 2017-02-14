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В мире

Француз решил отсудить у Uber 48 миллионов долларов из-за распавшегося брака 14.02.2017 03:22

Житель юга Франции подал в суд на компанию Uber после того, как из-за некорректной работы приложения его супруга узнала об измене.

Мужчина потребовал от фирмы 48 миллионов долларов, сообщает BBC News.

Француз, имя которого не сообщается, вызвал такси с iPhone жены. Несмотря на то что он вышел из своего аккаунта на ее смартфоне, женщине продолжили приходить уведомления о поездках мужа. В результате из-за полученной информации пара развелась.

«Мой клиент стал жертвой ошибки в приложении», — сказал адвокат француза Давид-Андре Дармон (David-André Damon). Представители Uber отказались комментировать случившееся, но указали, что защита персональных данных клиентов является приоритетом компании.

Газета Le Figaro выяснила, что подобная ошибка происходит при использовании приложения для iPhone.

Лента.ру

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