В Иране приведен в исполнение смертный приговор, вынесенный 10 лицам, осужденным за преступления, связанные с наркотиками, сообщает Anadolu со ссылкой на основанное иранскими активистами Информационное агентство правозащитников.

Смертный приговор в отношении семерых осужденных приведен в исполнение в тюрьме «Ленгеруд» города Кум.

Остальные трое осужденных казнены в тюрьме «Забул» провинции Систан и Белуджистан.

По данным международной правозащитной организации Amnesty İnternational, в 2015 году в Иране были казнены 977 человек, осужденные в основном за торговлю наркотиками.

Ф.Багирова