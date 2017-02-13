По меньшей мере восемь военнослужащих сомалийской армии погибли в ходе боев с боевиками исламистской группировки "Аш-Шабаб" на юге страны в воскресенье, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

"Боевики "Аш-Шабаб" атаковали базы национальной армии Сомали… в регионе Нижняя Шабелле этим утром, после чего развернулся бой, в котором мы потеряли восемь солдат из правительственных сил, в том числе двух командиров", — сообщил агентству заместитель губернатора региона Абдулла Юсуф. Он также добавил, что армейские командиры погибли, подорвавшись на мине.

По словам Юсуфа, в ходе столкновений были ликвидированы два боевика группировки, еще несколько получили ранения.

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида", базируется в Сомали.

"Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

РИА Новости