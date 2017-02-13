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В мире

ООН: Йемен на пороге гуманитарной катастрофы 13.02.2017 10:58

Представители нескольких учреждений ООН бьют тревогу в связи с ухудшением ситуации в Йемене, где более двух лет идет гражданская война между хуситами (шиитскими повстанцами) и правительственными войсками.

Об этом говорится в репортаже Радиослужбы ООН.

По данным Управления ООН по правам человека, снайперы, воюющие на стороне «Аль-Хуси», стреляют в людей, которые пытаются покинуть свои дома.

Гуманитарным сотрудникам все сложнее добраться до мирных жителей, которые оказались в зоне боевых действий.

«Мы активно ведем переговоры с представителями сторон, чтобы добиться разрешения доставить помощь в труднодоступные районы», - говорит пресс-секретарь Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) Уильям Спиндлер.

«Однако ситуация становится все более опасной для нашего персонала. Двое наших сотрудников едва избежали гибели, когда ракета упала рядом с их машиной», - говорит он.

Среди жертв конфликта – большое число детей.

«1400 детей убиты, 2 140 - получили серьезные ранения. По меньшей мере, 1400 несовершеннолетних завербованы в солдаты. Это подтвержденные данные. В реальности показатели могут быть еще выше», - говорит представитель Детского фонда ООН (UNICEF) Кристоф Бульерак.

За последние семь месяцев число жителей Йемена, испытывающих нехватку продовольствия, увеличилось на три миллиона, достигнув 17 миллионов человек. Из них около семи миллионов нуждаются в чрезвычайной помощи.

По словам представителей ООН, Йемен находится на пороге гуманитарной катастрофы. Несмотря на это, на сегодня ООН получила менее 1% от суммы, затребованной на помощь йеменцам в 2017.

В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между правительственными силами и хуситами. Как пишет агентство ТАСС, в наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией, в столицу которой бежали президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади и члены его правительства.

В ноябре прошлого года в стране под нажимом ООН был объявлен 48-часовой режим прекращения огня. Однако перемирие сопровождалось многочисленными нарушениями, и по истечении двух дней не было продлено.

1news.az

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