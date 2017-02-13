Действующий глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов переизбран президентом республики на третий срок, передает 1news.az со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил в понедельник председатель Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане Гулмурад Мурадов, Г.Бердымухамедов набрал 97,69% голосов.

Ранее Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане сообщила, что итоговая явка на выборах президента Туркмении, которые прошли в воскресенье, составила 97,27% избирателей.

На пост президента, помимо Г.Бердымухамедова, претендовали еще восемь кандидатов.

Ялчин Алиев, Г.Р.