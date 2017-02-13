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В мире

В Вашингтоне из-за сильного ветра остались без света десятки тысяч человек 13.02.2017 21:39

Сильный порывистый ветер привел к массовым отключениям электричества в Вашингтоне и его окрестностях.

Как сообщает телеканал NBC4, в прилегающих к американской столице штатах Виргиния и Мэриленд на данный момент без света находится порядка 30 тысяч потребителей. Компания Pepco, обслуживающая Вашингтон и ряд пригородов, уведомляет, что электричество отсутствует у примерно 10 тысяч ее клиентов.

По данным Национальной службы погоды США, вплоть до вечера порывы ветра могут достигать 80 километров в час. Ранее был выпущен запрет на высотные работы, но сейчас он снят.

Как информирует пожарное управление Вашингтона, ветер сорвал крышу с трехэтажного жилого дома на юго-востоке столицы. Квартирантов временно перевели в другие жилища. В этом районе, как и во многих других, оборваны электрические провода.

По информации столичных пожарных, они получали сообщения о падении деревьев на дома, пострадавших нет. Кроме того, как сообщила телекомпания NBC, непогода привела к задержке ряда рейсов из столичных аэропортов.

РИА Новости

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