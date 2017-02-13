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В мире

В Мехико протестуют против планов Трампа построить стену на границе 13.02.2017 08:00

Около 20 тысяч человек приняли участие в демонстрации в столице Мексики против миграционной политики президента США Дональда Трампа и, в частности, его планов заставить мексиканское правительство оплатить строительство стены на границе.

Аналогичные акции прошли и в других городах страны.

Многие демонстранты были одеты в белое и несли в руках национальные флаги, а также плакаты с критикой в адрес Трампа.

На одном из баннеров было написано: "Спасибо, Трамп, что объединил Мексику!"

Протестующих поддержали несколько десятков мексиканских университетов, бизнес-ассоциаций и общественных организаций.

Организаторы акций говорят, что хотели прежде всего показать свою солидарность с теми мексиканцами, которые нелегально проживают в США и которым грозит депортация в соответствии с ужесточением миграционных правил.

При этом на демонстрациях было множество плакатов и с критикой президента Мексики Энрике Пеньи Ньето.

Вскоре после вступления в должность Дональд Трамп подписал указ, в котором распорядился построить стену на границе с Мексикой, чтобы пресечь проникновение в США нелегальных иммигрантов и наркокартелей из всей Южной Америки.

5 февраля министр внутренней безопасности США Джон Келли заявил, что стена на границе с Мексикой будет построена в течение двух лет, и ее строительство планируется начать в ближайшие месяцы.

BBC Russian

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