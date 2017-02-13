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В мире

Нетаньяху отправился в США на первую встречу с Трампом 13.02.2017 18:20

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправился в США на первые переговоры с президентом Дональдом Трампом, заявив перед отлетом, что с новым хозяином Белого дома у них есть общее понимание угроз и возможностей, существующих на Ближнем Востоке.

Саммит запланирован на среду. Помимо Трампа, глава израильского кабинета собирается провести переговоры с вице-президентом Майком Пенсом, госсекретарем Рексом Тиллерсоном, лидерами республиканцев и демократов в обеих палатах американского парламента.

«Я отправляюсь в Вашингтон на очень важную встречу с президентом Трампом… Альянс между Израилем и Америкой всегда был очень прочен, а сейчас станет еще прочнее. Президент Трамп и я сходимся во взглядах в отношении не только угроз, исходящих из этого региона, но и возможностей», — сказал Нетаньяху журналистам у трапа самолета в аэропорту Тель-Авива.

«Мы обсудим обе эти темы и поговорим о развитии отношений между Израилем и Соединенными Штатами во многих областях», — сообщил он.

Основными темами визита Нетаньяху ранее называл угрозу со стороны Ирана, ситуацию в Сирии и отношения с палестинцами.

РИА Новости

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