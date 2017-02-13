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В мире

Доклад к Мюнхенской конференции предостерегает от конца нынешнего мирового порядка 13.02.2017 18:12

В понедельник, 13 февраля, обнародован доклад о ситуации в сфере безопасности в мире, название которого примерно можно перевести на русский как «Постправда, постзападная эра, постлиберальный порядок?»

Как пишет немецкое издание Deutsche Welle, документ приурочен к Мюнхенской международной конференции по безопасности, которая пройдет в Германии с 17 по 19 февраля.

В 90-страничном докладе представлен краткий обзор самых серьезных проблем современной мировой политики. Его авторы перечисляют вызовы, которые, по их мнению, могут положить конец мировому порядку, сложившемуся после Второй мировой войны.

Среди них – кризис либеральной демократии, террор джихадистских группировок, территориальные споры в Тихоокеанском регионе, самоустранение США от мировой системы безопасности, а также распространение ложных новостей и нелегально добытых секретных документов.

В докладе указывается не только на расшатывание старых блоков и конфликты с международным  участием, но и на вызывающие беспокойство процессы внутри отдельных государств, прежде всего демократических. Его авторы не предлагают ответов на поставленные вопросы - их поиском должны заняться участники мюнхенского форума.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выразил надежду на то, что ее участники будут «открыто и откровенно дискутировать, как о разногласиях, так и об общих интересах и ценностях».

1news.az

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