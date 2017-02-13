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В мире

Протесты против полицейского произвола во Франции набирают силу – ФОТО – ВИДЕО 13.02.2017 17:24

Одиннадцать манифестантов, большинство из которых еще не достигли совершеннолетия, были задержаны полицией в округе Аржантей под Парижем после столкновений протестующих с представителями правоохранительных органов и поджога автомобиля.

Как сообщает телеканал Euronews, силы правопорядка распространили в воскресенье информацию о спасении ребенка из подожженного манифестантами автомобиля.

Информация не подтвердилась: по сообщениям свидетелей, автомобиль не горел, а девочке выйти из машины, оказавшейся в центре событий, помогли сами протестующие. Это подтвердила и местная префектура.

В ночь на понедельник в Аржантее на призыв в социальной сети Facebook неподалеку от вокзала собрались порядка 50 человек. По словам очевидца, на земле валялись «емкости, наполненные дымом».

Как сообщают РИА Новости, в ходе беспорядков водитель припаркованного неподалеку от вокзала автобуса получил ранение в голову, после чего был доставлен в больницу. Спустя несколько часов полицейским удалось навести порядок, 11 человек были задержаны. Отмечается, что ночью стражи порядка продолжили патрулировать район.

По данным полицейской префектуры, всего в ходе беспорядков с субботы подожжены четыре машины, повреждены два магазина и автобусная остановка, подверглись атаке два автомобиля прессы. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ.

Во Франции уже несколько дней не утихают массовые протесты против полицейского насилия. Акции протеста сопровождаются беспорядками. Как передает Интерфакс, задержаны почти 40 человек.

Причиной беспорядков стало дело о полицейском произволе. Сотрудники полиции во время ареста в пригороде Парижа изнасиловали 22-летнего социального работника по имени Тео.

В результате молодой человек получил серьезные травмы. Один полицейский был арестован по обвинениям в изнасиловании, еще троим выдвинуты обвинения в нападении.

Сообщается, что полицейские остановили молодого человека, потому что тот якобы выкрикнул кодовое слово, предупреждающее торговцев наркотиками о приближении стражей порядка. Впоследствии завязалась потасовка между ним и полицейскими. Во время задержания молодого человека полицейские применили силу, избивая его дубинками.

О том, чтобы показать его медикам, полицейские задумались только тогда, когда доставили его в участок. Врачам пришлось сделать мужчине операцию.

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