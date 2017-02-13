Каждый раз, когда читаешь новые инсинуации армян, возникает мысль: «Ну все. Что-то более бредовое придумать будет сложно». Однако…нет предела совершенству, а для армян тем паче - их ложь поистине безгранична.

Претензии «древнейшего в мире народа», корни которого уходят аж в эпоху динозавров, на чужие земли общеизвестны.

В своей извечной утопии «воссоздания великой Армении – от моря до моря» они не раз выдвигали заведомо ложные тезисы об «исторических армянских землях», простирающихся по территории ряда стран мира. Не довольствуясь землями близлежащих государств, на этот раз они «замахнулись» на Ашхабад.

«Армянский город Ашхабад» - так называется статья, опубликованная на днях в издании «Спутник Армения» и который мы предлагаем вниманию читателей:

«Туркменская столица до 1948 года была местом миграции армян с территории современного Азербайджана.

Ашхабад даже считался армянским городом, пишет в своей статье «Постсоветский Туркменистан: малоизвестное настоящее и неопределенное будущее» директор Аналитического центра ИМИ МГИМО МИД России, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Казанцев.

«Большую роль в культуре, науке, обеспечении системы управления и функционировании силовых структур страны в советский период и в начале заката СССР играло нетуркменское население, сосредоточенное в основном в столице - Ашхабаде. Как и в других странах Центральной Азии, в Туркмении было много русских, украинцев, евреев, татар. Спецификой было большое количество армянского населения», - пишет Казанцев.

По его словам, до революции 1917 г. Туркменистан составлял отдельный Закаспийский край Туркестанского генерал-губернаторства, тесно связанный с Южным Кавказом, и служил ареной массированной миграции армянского населения с территории современного Азербайджана.

«До катастрофического землетрясения 1948 г. Ашхабад даже считался армянским городом», - отмечает Казанцев.

Он отмечает, что массовый отъезд нетуркменского населения (в Россию, страны Запада, Израиль), особенно ускоренный односторонним отказом Туркменистана от двойного гражданства с Россией после покушения на Туркменбаши в 2002 г., привел к тяжелым последствиям для всех сфер жизни общества».

Ф.Багирова