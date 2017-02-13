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В мире

Премию World Press Photo получил автор фотографии убийцы посла Карлова 13.02.2017 17:06

Фотограф агентства Associated Press Бурхан Озбилиджи получил премию World Press Photo за фотографию, на которой запечатлено убийство российского посла в Турции Андрея Карлова.

Как сообщают Би-би-си, этот снимок был частью фоторепортажа Озбилиджи, посвященного убийству. Однако приз получила только одна фотография – та, на которой убийца с пистолетом в руке стоит над телом убитого посла.

Убийство Андрея Карлова было совершено 19 декабря на открытии российской фотовыставки в Анкаре. В него несколько раз выстрелил из пистолета 22-летний офицер полицейского спецназа Мевлют Мерт Алтынташ, который прошел на мероприятие под видом охранника.

Убийцу посла застрелили полицейские. Достоверно о его мотивах ничего не известно. Во время покушения он выкрикивал фразы о Сирии и Алеппо, где российские военные проводили операцию на стороне режима Башара Асада.

Озбилиджи был среди фотокорреспондентов, освещавших открытие выставки. После того как началась стрельба, он спрятался в укрытии, но продолжил делать снимки. В итоге они попали во все ведущие мировые СМИ.

На конкурс World Press Photo этого года прислали работы 5034 фотографа из 125 стран мира. Среди них было четыре российских фотографа.

Серия «Черные дни Украины» Валерия Мельникова, посвященная вооруженному конфликту на востоке Украины, победила в категории «Долгосрочные проекты».

Серия «Не по пути» Елены Аносовой, снимавшей жителей поселке на реке Нижняя Тунгуска, заняла второе место в категории «Повседневная жизнь».

Второе место в категории «События» - у иракских фотографий Сергея Пономарева. В категории «Люди» третье место получила работа, сделанная в феврале на Кубе Кристиной Кормилицыной.

1news.az

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