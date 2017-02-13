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В мире

Президент Колумбии готов к прекращению огня с повстанцами АНО 13.02.2017 04:38

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил о готовности к прекращению огня с повстанцами из Армии национального освобождения (АНО), с которыми власти начали переговоры несколько дней назад.

АНО — вторая по численности и силе после Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) повстанческая группировка, в ней состоят от 1,5 тысяч до 3 тысяч бойцов. Как и РВСК, она включена США и ЕС в список террористических организаций.

"Мы не закрыты для переговоров по взаимному прекращению огня и враждебных действий, как только условия станут подходящими, но начаться это должно с прекращения похищений, которые во всем мире отвергнуты как средство ведения войны", — заявил Сантос в интервью изданию Tiempo.

Группировка АНО, ведущая вооруженную борьбу с властями с 1964 года, ранее выполнила главное условие для начала диалога — освободили находившегося в заложниках с апреля 2016 года экс-депутата Одина Санчеса. Она также отпустила на свободу солдата Фреди Морено, захваченного в январе 2017 года в департаменте Араука.

Переговоры между сторонами стартовали в столице Эквадора Кито 7 февраля. Сколько они могут продлиться, прежде чем будет достигнуто соглашение, эксперты сказать затрудняются. Однако опыт диалога о мире с другой крупной повстанческой группировкой Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК) показывает, что процесс может тянуться годами. С РВСК соглашение было подписано в конце 2016 года, а начался процесс переговоров в 2012 году.

РИА Новости

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