Советник президента США Дональда Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер заявил, что Белый дом предоставил убедительные доказательства множества случаев мошенничества на прошедших выборах главы государства, сообщает The Hill.

«На выборах голосовали мертвые люди, люди, не являющиеся гражданами США, которым разрешили голосовать. Это факт, и вы не будете отрицать, что есть огромное число людей, которые не являются гражданами этой страны, но которых зарегистрировали на голосование», — сказал он.

Миллер добавил, что есть данные и о том, что многие люди голосовали сразу в нескольких штатах.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Майкл Пенс заявил о необходимости провести расследование в связи с обвинениями в фальсификациях на выборах президента в 2016 году.

Gazeta.ru