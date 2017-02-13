USD1.7301
EUR1.8445
RUB0.0293
Brent55.66
WTI53.04
Золото1 224.19
S&P 500 Index2 307.87
Nikkei 22519 351.34
В мире

Советник Трампа сообщил о доказательствах фальсификаций на выборах президента 13.02.2017 04:06

Советник президента США Дональда Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер заявил, что Белый дом предоставил убедительные доказательства множества случаев мошенничества на прошедших выборах главы государства, сообщает The Hill.

«На выборах голосовали мертвые люди, люди, не являющиеся гражданами США, которым разрешили голосовать. Это факт, и вы не будете отрицать, что есть огромное число людей, которые не являются гражданами этой страны, но которых зарегистрировали на голосование», — сказал он.

Миллер добавил, что есть данные и о том, что многие люди голосовали сразу в нескольких штатах.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Майкл Пенс заявил о необходимости провести расследование в связи с обвинениями в фальсификациях на выборах президента в 2016 году.

Gazeta.ru

297количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Болеющий раком режиссер Шахин Закизаде впал в комуСкончалась заслуженная артистка АзербайджанаСнег и слезы. Похороны азербайджанского военнослужащего в Хачмазе - ФОТОРЕПОРТАЖПогибший азербайджанский военнослужащий предан земле - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОТрамп заявил, что гордится дочерью ИванкойАвстриец сдал полиции 270 тысяч евро, которые нашел в своей новой квартиреИрана Ахмедова: «Мы высоко оцениваем труд волонтеров, и рассматриваем их как потенциальных работников»Более 200 выбросившихся на берег Новой Зеландии дельфинов вернулись в мореАзербайджан вошел в топ-10 стран у российских туристов в 2016 годуВ аэропорту Гамбурга произошла утечка неизвестного вещества

НОВОЕ НА САЙТЕ

13 февраля04:38 Президент Колумбии готов к прекращению огня с повстанцами АНО04:06 Советник Трампа сообщил о доказательствах фальсификаций на выборах президента03:33 Глава Apple назвал одну из «важнейших мировых проблем»03:00 В Нижней Австрии мужчина убил родителей, ранил жену и угрожал зарезать сына02:16 Северная Корея заявила, что испытание баллистической ракеты было успешным01:44 Найдено условие «устойчивого будущего» планеты01:12 Anadolu: ВВС Турции уничтожили используемые ИГИЛ тоннели в Эль-Бабе00:41 В Сомали в боях с боевиками «Аш-Шабаб" погибли восемь военных»00:10 В США скончался легендарный джазовый вокалист Эл Джерро12 февраля23:40 ООН подтвердила гибель 18 мирных жителей при атаке коалиции в Афганистане23:09 В «Хезболлах» прокомментировали победу сирийской армии в Алеппо22:38 В Иране потерпел крушение беспилотник ВМС22:05 Арабские СМИ сообщили о ранении главаря ИГИЛ при авиаударе в Ираке21:32 Скончалась заслуженная артистка Азербайджана21:00 Австриец сдал полиции 270 тысяч евро, которые нашел в своей новой квартире