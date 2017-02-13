Тридцатишестилетний мужчина в ночь на воскресенье в Нижней Австрии зарезал своего отца и мачеху, ранил супругу и угрожал убийством 11-летнего сына, сообщает полиция федеральной земли.

Как следует из сообщения, в доме в районе Гензендорф, куда он приехал навестить родных, мужчина сперва расправился кухонным ножом с 52-летней мачехой, затем убил 55-летнего отца и несколько раз порезал свою 38-летнюю жену. По информации полиции, жизнь женщины после срочной операции в настоящее время находится вне опасности.

По прибытии сотрудников правоохранительных органов, злоумышленник пытался выбраться через окно наружу, не выпуская орудия убийства из рук. Мужчина взял в заложники сына, угрожая полиции его убить, однако мальчику удалось вырваться, и после предупреждающей стрельбы в воздух мужчина все же сдался.

По данным агентства APA, в это же время в другой комнате находился 14-летний сводный брат подозреваемого.

В настоящее время мужчина помещен в камеру предварительного заключения. В ближайшее время в ходе расследования предстоит решить вопрос с его мерой пресечения, провести судебно-психологическую экспертизу и установить мотив преступления, добавляет издание.

РИА Новости