Журналисты программы Би-би-си «Панорама» выявили большое количество нарушений в одной из крупнейших тюрем Британии в графстве Нортумберленд.

Журналист программы тайно устроился на работу в пенитенциарное учреждение, где отбывают наказание 1348 заключенных, и провел там два месяца, говорится в репортаже Би-би-си.

Он выяснил, что в тюрьме широко распространено употребление наркотиков, контроль над заключенными ослаблен, а в одном из блоков даже обнаружилась дыра во внутренней стене.

Кроме того, в тюрьме были найдены маски, камуфляжная одежда и кусачки для проволоки. Предположительно, заключенные выбирались на волю, чтобы достать наркотики или другой контрабандный товар.

В одном из эпизодов программы показано, как сотрудник тюрьмы дергается в конвульсиях после того, как случайно вдохнул наркотическую смесь – спайс.

Медсестры подходят к заключенному, который принял спайс

Один из охранников признался журналисту «Панорамы», что он и его коллеги получают угрозы со стороны заключенных, однако опасаются конфликтовать с ними, поскольку ожидание подмоги может оказаться слишком долгим.

Министерство юстиции Британии уже заявило, что проведет тщательную проверку тюрьмы в Аклингтоне.

Скрытая съемка демонстрирует заключенных, недееспособных в результате приема наркотиков

В конце января британский минюст сообщил, что в 2016 году количество самоубийств, совершенных в тюрьмах Англии и Уэльса, сильно выросло. По данным ведомства, за прошлый год с собой покончили 119 заключенных, это самый высокий показатель с 1978 года.

Сотрудник тюрьмы упал, случайно вдохнув спайс