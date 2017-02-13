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В мире

Северная Корея заявила, что испытание баллистической ракеты было успешным 13.02.2017 02:16

Власти КНДР заявили, что испытание баллистической ракеты было успешным, передает южнокорейское агентство Рёнхап.

Речь идет об испытании баллистической ракеты средней дальности "поверхность — поверхность" Pukguksong-2, при испытаниях присутствовал глава КНДр Ким Чен Ын, приводит Рёнхап сообщение северокорейского агентства ЦТАК.

Пуск баллистической ракеты КНДР состоялся в 07.55 с военной авиабазы в западной провинции Пхенан-Пукто. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 500 километров и упала в Японское море. Япония утверждает, что ракета упала вне ее исключительной экономической зоны страны и не нанесла ущерба при падении.

РИА Новости

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