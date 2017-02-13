USD1.7301
EUR1.8445
RUB0.0293
Brent55.66
WTI53.04
Золото1 224.19
S&P 500 Index2 307.87
Nikkei 22519 351.34
В мире

Найдено условие «устойчивого будущего» планеты 13.02.2017 01:44

Немецкие ученые определили одно из важнейших условий для «устойчивого будущего» планеты. Соответствующая публикация доступна на сайте библиотеки электронных препринтов arXiv.org.

«Учитывая текущий уровень населения, наше исследование также поддерживает утверждение, что, помимо сокращения глобального спроса на энергию, только широкое использование возобновляемых источников энергии может проложить путь в устойчивое будущее», — заявляют авторы работы.

Основные переменные модели ученых и связь между ними

В представленном исследовании ученые предложили модель развития Земли, описывающую долгосрочную совместную эволюцию природных и социально-экономических (антропогенных) подсистем планеты. Построение авторов основано на геохимическом цикле углерода, а проведенный ими анализ показывает, что решающую роль в его современном балансе отводится человеческому фактору. Итоговые результаты ученые представили в качественном виде (бифуркационной диаграмме).

Возобновляемыми источниками энергии считаются солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы и геотермальная теплота. В ряде стран, например, Китае, к ним относят также атомную энергетику. Особенностью таких источников энергии считается их практическая неисчерпаемость, в отличие от, например, угля, нефти и газа.

Lenta.ru

282количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Болеющий раком режиссер Шахин Закизаде впал в комуСкончалась заслуженная артистка АзербайджанаСнег и слезы. Похороны азербайджанского военнослужащего в Хачмазе - ФОТОРЕПОРТАЖПогибший азербайджанский военнослужащий предан земле - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОТрамп заявил, что гордится дочерью ИванкойАвстриец сдал полиции 270 тысяч евро, которые нашел в своей новой квартиреИрана Ахмедова: «Мы высоко оцениваем труд волонтеров, и рассматриваем их как потенциальных работников»Более 200 выбросившихся на берег Новой Зеландии дельфинов вернулись в мореАзербайджан вошел в топ-10 стран у российских туристов в 2016 годуВ аэропорту Гамбурга произошла утечка неизвестного вещества

НОВОЕ НА САЙТЕ

13 февраля02:16 Северная Корея заявила, что испытание баллистической ракеты было успешным01:44 Найдено условие «устойчивого будущего» планеты01:12 Anadolu: ВВС Турции уничтожили используемые ИГИЛ тоннели в Эль-Бабе00:41 В Сомали в боях с боевиками «Аш-Шабаб" погибли восемь военных»00:10 В США скончался легендарный джазовый вокалист Эл Джерро12 февраля23:40 ООН подтвердила гибель 18 мирных жителей при атаке коалиции в Афганистане23:09 В «Хезболлах» прокомментировали победу сирийской армии в Алеппо22:38 В Иране потерпел крушение беспилотник ВМС22:05 Арабские СМИ сообщили о ранении главаря ИГИЛ при авиаударе в Ираке21:32 Скончалась заслуженная артистка Азербайджана21:00 Австриец сдал полиции 270 тысяч евро, которые нашел в своей новой квартире20:22 Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 8 человек19:15 Снег и слезы. Похороны азербайджанского военнослужащего в Хачмазе - ФОТОРЕПОРТАЖ18:56 «Габала» теряет очки в матче с «Зиря»18:25 Эльмар Гасымов уступил на старте