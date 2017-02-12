Явка избирателей на выборах президента Туркменистана на 12:00 по местному времени (11:00 по бакинскому времени) составила 62,61%.

Выборы президента проходят очень активно, в праздничной атмосфере. Избирательные участки в Ашхабаде нарядно убраны, играет музыка, организована выездная торговля кондитерской продукцией и прохладительными напитками.

Уже через пять часов после начала выборов по стране проголосовало 62,61% избирателей. Голосование началось в 07:00 (06:00 по бакинскому времени) и продлится до 19:00 (18:00 по бакинскому времени).

Так как законодательство Туркменистана не устанавливает порога явки, выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей. Избранным президентом Туркменистана будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Всего на главный государственный пост в стране претендуют девять кандидатов, в том числе действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.

РИА Новости