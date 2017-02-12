USD1.7301
EUR1.8445
RUB0.0293
Brent55.66
WTI53.04
Золото1 224.19
S&P 500 Index2 307.87
Nikkei 22519 351.34
В мире

На выборах президента Туркменистана проголосовало более 62% избирателей 12.02.2017 12:30

Явка избирателей на выборах президента Туркменистана на 12:00 по местному времени (11:00 по бакинскому времени) составила 62,61%.

Выборы президента проходят очень активно, в праздничной атмосфере. Избирательные участки в Ашхабаде нарядно убраны, играет музыка, организована выездная торговля кондитерской продукцией и прохладительными напитками.

Уже через пять часов после начала выборов по стране проголосовало 62,61% избирателей. Голосование началось в 07:00 (06:00 по бакинскому времени) и продлится до 19:00 (18:00 по бакинскому времени).

Так как законодательство Туркменистана не устанавливает порога явки, выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей. Избранным президентом Туркменистана будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Всего на главный государственный пост в стране претендуют девять кандидатов, в том числе действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.

РИА Новости

308количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В Эль-Бабе боевики ИГИЛ казнили 40 мирных гражданВ Азербайджане утверждены новые правила приема в вузыАрестован исполнитель теракта в СтамбулеВ Азербайджане будет создана Служба пробацииВодоснабжение двух районов Баку будет временно ограниченоЗакир Гасанов: Нужно незамедлительно и действенно пресекать провокации противникаВедется работа по подготовке документа о партнерстве между Азербайджаном и ЕСВ Таиланде слон едва не убил надоедливую туристку - ВИДЕОВ США грузовик опрокинуло ветром - ВИДЕОВ воскресенье в Баку и на Абшероне температура снизится, возможен снег

НОВОЕ НА САЙТЕ

12 февраля12:55 В перестрелке с армянскими подразделениями погиб сержант ВС Азербайджана12:46 Азербайджанские дзюдоисты выиграли 3 медали в первый день «Большого шлема»12:30 На выборах президента Туркменистана проголосовало более 62% избирателей12:16 Более 200 выбросившихся на берег Новой Зеландии дельфинов вернулись в море11:48 Рамиль Шейдаев: «Для меня это хорошая возможность иметь постоянную игровую практику»11:34 ВС Армении за минувшие сутки 20 раз нарушили режим прекращения огня11:11 Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Латвии - ФОТО10:49 В Южной Корее вице-президента Samsung допросят по делу о коррупции10:00 Запущенная Пхеньяном ракета упала в 350 киломметрах от побережья КНДР09:51 Трамп заявил, что гордится дочерью Иванкой09:00 Трамп поддерживает Японию «на 100%» после запуска ракеты КНДР08:00 США будут оказывать давление на Китай для сдерживания Северной Кореи07:00 В Японии считают пуск ракеты КНДР провокацией против страны и региона07:00 Трамп проигнорировал вопрос журналистов о ракетном запуске в КНДР06:14 Доминиканская газета извинилась за фото Болдуина вместо Трампа