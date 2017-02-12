USD1.7301
EUR1.8445
RUB0.0293
Brent55.66
WTI53.04
Золото1 224.19
S&P 500 Index2 307.87
Nikkei 22519 351.34
В мире

Более 625 тысяч человек требуют опубликовать налоговую декларацию Трампа 12.02.2017 00:23

Петиция к президенту США Дональду Трампу с требованием опубликовать налоговую декларацию набрала более 620 тысяч подписей с момента появления на сайте администрации для петиций.

Ранее сообщалось, что петиция к Трампу, опубликованная 20 января, набрала менее чем за сутки 100 тысяч голосов, необходимых для ответа Белого дома. Петицию подписали уже 625 тысяч 972 человека, свидетельствует подсчет на сайте в 22.10 мск в субботу. Как ожидается, официальный ответ Белого дома должен последовать после 19 февраля.

Петиция требует опубликовать полную налоговую декларацию Трампа со всеми деталями, которые позволят определить, нет ли в его деятельности на посту главы государства конфликта интересов. Трамп вызвал споры в ходе предвыборной кампании, когда отказался сообщить о том, сколько платит налогов, нарушив многолетнюю традицию для кандидатов в президенты США. Трамп заявляет, что Налоговая служба США проводит аудит декларации, так что обнародовать ее рано. Критики Трампа подозревают, что бизнесмен-миллиардер пользовался многочисленными налоговыми льготами и лазейками для богатых физических лиц и крупного бизнеса, что позволило бы ему практически не платить федеральные налоги.

Для рассмотрения Белым домом петиция должна набрать 100 тысяч подписей. При этом Белый дом не обязан удовлетворять петиции или даже просто отвечать на них.

РИА Новости

258количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В Баку ликвидирован один из автобусных маршрутовВ Эль-Бабе боевики ИГИЛ казнили 40 мирных гражданВ Новой Зеландии еще около 200 черных дельфинов выбросились на берег - ВИДЕОВ Азербайджане утверждены новые правила приема в вузыВ Азербайджане будет создана Служба пробацииАрестован исполнитель теракта в СтамбулеВодоснабжение двух районов Баку будет временно ограниченоВедется работа по подготовке документа о партнерстве между Азербайджаном и ЕСЗакир Гасанов: Нужно незамедлительно и действенно пресекать провокации противникаАмериканская компания выпустит первую в мире куклу-трансгендера

НОВОЕ НА САЙТЕ

12 февраля00:58 В Таиланде слон едва не убил надоедливую туристку - ВИДЕО00:23 Более 625 тысяч человек требуют опубликовать налоговую декларацию Трампа11 февраля23:55 Генеральный секретарь ООН и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии, Ираке и на Кипре23:24 Трамп сообщил, что прекрасно проводит время с Абэ во Флориде22:53 Юнкер не пойдет на второй срок на посту главы ЕК22:21 Пентагон решил построить в Грузии боевой учебный центр21:50 В школах Англии появятся уроки кибербезопасности21:17 В Саудовской Аравии при посадке загорелся самолет компании Iraqi Airways20:55 Арестован исполнитель теракта в Стамбуле20:16 Число жертв беспорядков в Багдаде возросло до 5 человек19:37 Войска Сирии при поддержке ВКС РФ взяли форпост ИГИЛ на подступах к Эль-Бабу19:15 Закир Гасанов: Нужно незамедлительно и действенно пресекать провокации противника18:39 Трамп пообещал сбить стоимость строительства стены на границе с Мексикой18:11 В США попытались сорвать визит министра образования в школу в Вашингтоне - ВИДЕО17:27 Red Bull Air Race: определился победитель «воздушных гонок» в Абу-Даби – ФОТО – ВИДЕО