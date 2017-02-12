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В мире

Более 200 выбросившихся на берег Новой Зеландии дельфинов вернулись в море 12.02.2017 12:16

Более 200 дельфинов, выбросившихся на берег Южного острова Новой Зеландии, смогли уплыть во время прилива, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщалось ранее, более 600 черных дельфинов-гринд (шароголовых) выбросились на берег Южного острова. Большая часть животных погибла, однако волонтерам, участвующим в масштабной спасательной операции, удалось снять с мели около 100 дельфинов.

Руководитель морской программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Константин Згуровский ранее заявил РИА Новости, что дельфины могли выброситься на берег Новой Зеландии, следуя за своими вожаками, которые были оглушены сейсморазведкой или подводными акустическими системами военных кораблей.

Новая Зеландия часто становится местом, где киты и дельфины выбрасываются на берег. До сих пор ученые не могут дать точного ответа, что может быть причиной подобных массовых самоубийств китообразных, которые время от времени происходят в разных уголках земного шара. Как правило, если один дельфин выбрасывается на берег, то другие из стаи пытаются ему помочь и в итоге разделяют его судьбу.

РИА Новости

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