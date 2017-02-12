ООН пришла к выводу, что в результате авиаудара международной коалиции по расположению талибов в афганской провинции Гильменд 9 февраля погибли по меньшей мере 18 мирных жителей, сообщает Reuters.

Американские военные чиновники, в частности, сообщали, что их самолеты произвели около 30 ударов с воздуха. После атаки Пентагон сам отправил запрос в ООН с просьбой начать расследование итогов операции.

Вместе с там в ООН сообщили, что неизвестно, самолеты какой именно страны нанесли удар, приведший к гибели гражданских лиц. Представители членов семей погибших уже потребовали объяснений от руководства коалиции.

Ранее НАТО пообещало провести расследование после заявления группировки «Талибан» о гибели мирных жителей при авиаударах иностранных ВВС в провинции Гильменд на юге Афганистана.

Gazeta.ru