Крупная победа сирийской армии в Алеппо стала началом ощутимых политических перемен, доказав бессилие "гостиничной оппозиции" в сирийской реальности, заявил генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла, выступая в прямом эфире прошиитского канала Аль-Манар.

"Гостиничной оппозицией" иногда называют те силы, которые не имеют непосредственного влияния на вооруженные группировки в стране, и никаких своих отрядов у них нет. В основном, это оппозиционеры, базирующиеся за пределами Сирии.

"Крупная победа в Алеппо имеет большие последствия в политике и в вопросе безопасности. Произошли большие перемены в мире, так как оказалось, что "гостиничная оппозиция" ничего из себя не представляет на земле", — сказал лидер движения.

Насрулла также отметил, что одним из последствий победы в Алеппо является появление прямого диалога с рядом вооруженных группировок и соглашение о прекращении огня.

"Хезболлах" воюет с террористическими группировками почти с самого начала кризиса в Сирии. Представители движения неоднократно заявляли, что их бойцы встали на сторону сирийского правительства в борьбе с радикалами, в том числе ради защиты ливано-сирийских границ и препятствия проникновению боевиков в Ливан.

РИА Новости