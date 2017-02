Президент США в своем микроблоге в Twitter выразил восхищение дочерью Иванкой.

"Я очень горжусь своей дочерью Иванкой. Достойно восхищения, что она идет вперед с высоко поднятой головой, несмотря на все нападки и плохое отношение СМИ", — написал Дональд Трамп.

​Ранее сеть универмагов Nordstrom отказалась продлить контракт с дочерью президента, выпускающей одежду, обувь и аксессуары под брендом Ivanka Trump. В компании утверждают, что отказ связан с низким спросом. Дональд Трамп заявил в Twitter, что фирма Nordstrom обошлась с Иванкой несправедливо.

РИА Новости

I am so proud of my daughter Ivanka. To be abused and treated so badly by the media, and to still hold her head so high, is truly wonderful!