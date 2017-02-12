Беспилотный летательный аппарат, принадлежащий иранским ВМС, потерпел крушение в южном городе Джаск, причины не уточняются, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным иранского агентства Tasnim, в районе крушения беспилотника был виден густой дым. Подробности инцидента не сообщаются.

В январе иранские ПВО сбили в небе над столицей страны Тегераном гражданский беспилотник неизвестного происхождения. По данным агентства IRNA, управляла беспилотником с камерой местная медиакомпания. Какому именно СМИ принадлежал аппарат, не уточняется. В декабре над столицей страны был сбит дрон иранского телеканала, снимавший молитву.

РИА Новости