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В мире

Арабские СМИ сообщили о ранении главаря ИГИЛ при авиаударе в Ираке 12.02.2017 22:05

Главарь ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади ранен при авиаударе на западе Ирака, передают спутниковые телеканалы Alsumaria и Alhurra со ссылкой на источники в сфере безопасности.

Сообщения о ранении или ликвидации главаря запрещенной в РФ и других странах мира террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" ранее неоднократно появлялись в СМИ, но не находили подтверждения.

Как сообщил канал Alhurra, аль-Багдади пострадал 9 февраля при авианалете в городе Эль-Каим, куда прибыл на съезд верхушки ИГИЛ. Авиаудар нанесли иракские ВВС.

По данным канала, главарь получил "тяжелое ранение" и был доставлен в Сирию на лечение. Несколько других террористов погибли.

Как утверждает канал, информация получена от "разведывательного отдела в МВД Ирака".

По версии канала Alsumaria, который ссылается на неназванный источник в сфере безопасности, удар по аль-Багдади нанесли самолеты международной коалиции во главе с США в воскресенье.

РИА Новости

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