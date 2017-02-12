Житель австрийского города Грац обнаружил в подвале своей новой квартиры 269,5 тысяч евро и незамедлительно заявил о своей находке в полицию, пишет газета Kronen Zeitung в воскресенье.

Сообщается, что 42-летний квартиросъемщик переехал в новую квартиру в начале текущего года. Разбирая подвал, он обнаружил картонную коробку, в которой находилась пачка банкнот номиналом 500 евро. Добропорядочный гражданин, не раздумывая, обратился в полицию, так как предположил, что деньги могут быть связаны с криминалом.

В полиции подтвердили, что подобное обращение имело место, однако других деталей не предоставили.

РИА Новости