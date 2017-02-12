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В мире

Австриец сдал полиции 270 тысяч евро, которые нашел в своей новой квартире 12.02.2017 21:00

Житель австрийского города Грац обнаружил в подвале своей новой квартиры 269,5 тысяч евро и незамедлительно заявил о своей находке в полицию, пишет газета Kronen Zeitung в воскресенье.

Сообщается, что 42-летний квартиросъемщик переехал в новую квартиру в начале текущего года. Разбирая подвал, он обнаружил картонную коробку, в которой находилась пачка банкнот номиналом 500 евро. Добропорядочный гражданин, не раздумывая, обратился в полицию, так как предположил, что деньги могут быть связаны с криминалом.

В полиции подтвердили, что подобное обращение имело место, однако других деталей не предоставили.

РИА Новости

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